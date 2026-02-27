Ex-Flamengo suspeita de problema no vestiário após vice na Recopa: 'Time frio'

O Flamengo perdeu para o Lanús por 3 a 2, na última quinta-feira (27), no Maracanã, pela final da Recopa Sul-Americana. Após o resultado, Alejandro Mancuso, ex-atacante do clube carioca, afirmou suspeitar de um problema interno, dentro do vestiário.

A declaração do antigo atleta aconteceu durante uma participação em uma transmissão ao vivo, no canal Paparazzo Rubro-Negro. Ao analisar a derrota diante da equipe argentina, Mancuso chamou atenção para a apatia do elenco e erros, que foram cruciais para o resultado.

— Meu Deus cara, que time frio. Está apático. Todos esses caras são consagrados. Acho que tem problema no vestiário. Não é possível. O primeiro gol do Lanús é um erro de time amador — disse o ex-jogador.

Como foi Flamengo x Lanús?

No primeiro tempo contra o Flamengo de Filipe Luís, o Lanús se fechava e buscava uma oportunidade de ampliar a vantagem em um contra-ataque, como quem esperava um erro rubro-negro. E ele aconteceu.

Aos 28 minutos, após sobra de bola de cobrança de falta perigosa para o Mais Querido, Rossi se antecipou para ajudar na construção. Ayrton Lucas, então, tentou recuar para o goleiro, que acabou escorregando. Com gol aberto, Castillo conduziu a bola e bateu de fora da área para deixar o placar agregado em 2 a 0 para a equipe argentina. Problemas para Filipe Luís.

A reação rubro-negra, contudo, não demorou muito. Cinco minutos depois, Varela pela direita, e Carrera desviou a bola com o braço dentro da área. Pênalti para o Flamengo, cobrado e convertido por Arrascaeta para empatar o jogo e diminuir a vantagem no agregado para um gol em Flamengo x Lanús.

A solução, contudo, veio por baixo: Jorginho, que também entrou no segundo tempo, achou Arrascaeta. O uruguaio fintou o marcador e foi derrubado no limite da área, o suficiente para o árbitro apontar pênalti mais uma vez. Especialista, o ítalo-brasileiro cobrou e deixou tudo igual na soma dos placares aos 39' da segunda etapa, mandando a decisão para a prorrogação.

Nos últimos 15 minutos, quando tudo parecia se encaminhar para a disputa por pênaltis, os argentinos tiveram mais um escanteio a favor. Desta vez, foi Canale quem desviou de cabeça, vencendo Paquetá pelo alto, para balançar a rede rubro-negra. Na sequência, com o Flamengo de Filipe Luís todo no ataque, os argentinos ainda viraram a partida com Bou para sagramentar o título da Recopa Sul-Americana para o Lanús.

