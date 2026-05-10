O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Remo, neste domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, gerou forte repercussão entre os torcedores palmeirenses nas redes sociais. Além das críticas ao desempenho da equipe, muitos alviverdes direcionaram a bronca ao técnico Abel Ferreira, principalmente pelas substituições feitas durante a partida.

continua após a publicidade

➡️Qual será o destino do Palmeiras em 2026? Simule os resultados do Brasileirão

O Verdão encontrou dificuldades no Mangueirão, em Belém, em um duelo marcado pelo atraso de quase duas horas causado pelas fortes chuvas. Mesmo atuando com um jogador a mais desde os 27 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Zé Ricardo, o Palmeiras não conseguiu pressionar de maneira eficiente e saiu apenas com um empate.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram da falta de criatividade da equipe e criticaram as escolhas de Abel Ferreira ao longo da etapa final. Muitos apontaram que o treinador insistiu excessivamente em cruzamentos para a área e afirmaram que o time perdeu intensidade após as mudanças promovidas pelo comandante português.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja a repercussão:

A insatisfação aumentou principalmente porque o Palmeiras teve superioridade numérica na reta final do confronto, mas pouco conseguiu produzir ofensivamente. Nem as entradas de Paulinho e Maurício mudaram o cenário da partida, enquanto Gustavo Gómez chegou a atuar improvisado como centroavante nos minutos finais.

Paulinho, do Palmeiras, durante aquecimento para a partida contra o Remo no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro 2026. (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

➡️ Remo x Palmeiras: partida tem início adiado por conta de forte chuva em Belém

O Verdão ainda balançou as redes aos 49 minutos da segunda etapa, com Bruno Fuchs, mas o gol acabou anulado após a arbitragem identificar toque de mão de Flaco López na origem da jogada.

continua após a publicidade

Confira arbitragem e prováveis escalações de Remo x Palmeiras

REMO x PALMEIRAS

BRASILEIRÃO - 15ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém-PA

👁️ Onde assistir: TV Globo, Premiere e GE TV

🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Rafael Traci (SC)

🤑 Aposte em gols neste domingo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.