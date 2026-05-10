Torcedores do Palmeiras apontam culpado e mandam recado para Abel Ferreira: 'Nunca'
Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Remo
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O empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Remo, neste domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, gerou forte repercussão entre os torcedores palmeirenses nas redes sociais. Além das críticas ao desempenho da equipe, muitos alviverdes direcionaram a bronca ao técnico Abel Ferreira, principalmente pelas substituições feitas durante a partida.
Em jogo marcado por atraso, Remo e Palmeiras empatam no Mangueirão; dê suas notas
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O Verdão encontrou dificuldades no Mangueirão, em Belém, em um duelo marcado pelo atraso de quase duas horas causado pelas fortes chuvas. Mesmo atuando com um jogador a mais desde os 27 minutos do segundo tempo, após a expulsão de Zé Ricardo, o Palmeiras não conseguiu pressionar de maneira eficiente e saiu apenas com um empate.
Nas redes sociais, torcedores reclamaram da falta de criatividade da equipe e criticaram as escolhas de Abel Ferreira ao longo da etapa final. Muitos apontaram que o treinador insistiu excessivamente em cruzamentos para a área e afirmaram que o time perdeu intensidade após as mudanças promovidas pelo comandante português.
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Veja a repercussão:
A insatisfação aumentou principalmente porque o Palmeiras teve superioridade numérica na reta final do confronto, mas pouco conseguiu produzir ofensivamente. Nem as entradas de Paulinho e Maurício mudaram o cenário da partida, enquanto Gustavo Gómez chegou a atuar improvisado como centroavante nos minutos finais.
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O Verdão ainda balançou as redes aos 49 minutos da segunda etapa, com Bruno Fuchs, mas o gol acabou anulado após a arbitragem identificar toque de mão de Flaco López na origem da jogada.
Confira arbitragem e prováveis escalações de Remo x Palmeiras
REMO x PALMEIRAS
BRASILEIRÃO - 15ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém-PA
👁️ Onde assistir: TV Globo, Premiere e GE TV
🟨 Arbitragem: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
📺 VAR: Rafael Traci (SC)
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