Flamengo informa lesão de Alex Sandro, que não deve atuar contra o Vasco

O Flamengo ganhou preocupação para o clássico contra o Vasco no próximo sábado (19), pela quinta rodada do Brasileirão. Alex Sandro, substituído ainda no primeiro tempo da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude na última quarta-feira (16) com dores na coxa esquerda, teve edema confirmado após realização de exames. Ele já iniciou tratamento.

— O lateral-esquerdo Alex Sandro, substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Juventude, realizada na última quarta-feira (16), devido a dores musculares, realizou exame de imagem nesta quinta-feira (17). O resultado apontou apenas um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube — informou o Flamengo nesta quinta-feira (17).

O jogador precisou deixar o campo aos 37 minutos da primeira etapa do duelo com o Juventude, dando lugar a Ayrton Lucas. Com incômodo na coxa esquerda, o camisa 26 do Rubro-Negro foi direto para o vestiário do Maracanã.

Previsão de retorno de Alex Sandro

Apesar do problema não ser considerado grave, Alex Sandro deve desfalcar o Flamengo no clássico contra o Vasco no próximo sábado (19). No domingo (20), a equipe viaja à Quito, no Equador, onde encara a LDU pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube trabalha para ter o lateral-esquerdo na partida na altitude. Sem ele, Ayrton Lucas e Varela devem disputar lugar no time titular.

