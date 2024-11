Torcedores do Vasco se revoltam com declaração de Rafael Paiva: ‘Inadmissível’

Uma declaração do técnico Rafael Paiva causou revolta em torcedores do Vasco após a derrota para o Internacional, na última quinta-feira (21). Em coletiva de imprensa, o treinador reclamou das vaias da torcida em São Januário. Nas redes sociais, cruzmaltinos criticaram o comentário do comandante.

— Eu não vejo uma torcida vaiar mais jogadores do que a torcida do Vasco. Eu já falei algumas vezes aqui, o exemplo do (Gabriel) Pec e do Orellano, que eram jogadores vaiados aqui e estão sendo destaques na MLS. A gente sofre muito no Vasco por essa ânsia que temos de ver o time onde ele merece estar, disputar pela Libertadores, nas cabeças, ou a campanha que fizemos na Copa do Brasil. A torcida acaba vaiando por isso - começou Paiva.

- É preciso acreditar no processo e ter paciência. O Léo (Pelé) é um jogador que tem muita qualidade, o Galdames é um jogador de nível de seleção chilena, assim como Puma e Rayan, que também já foram vaiados. Não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas acho injusto. Precisamos de apoio da torcida. A meu ver, alguns outros jogadores erram mais que o Léo e o Galdames, mas a bomba acaba sobrando para eles - completou o técnico.

Situação do Vasco no Campeonato Brasileiro

Com a derrota por 1 a 0, o Vasco da Gama estacionou nos 43 pontos e caiu para a 10ª posição no Campeonato Brasileiro. O Internacional, por sua vez, chegou aos 62 pontos, na 5ª colocação. Nas próximas rodadas, o Cruzmaltino encara Corinthians, Atlético-GO, Atlético-MG e Cuiabá.

