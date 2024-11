Pênalti? PC Oliveira bate martelo em lance polêmico de Vasco x Internacional

O primeiro tempo de Vasco x Internacional contou com uma polêmica nesta quinta-feira (21), em São Januário. A bola tocou na mão de Alan Patrick dentro da área, e jogadores cruzmaltinos pediram pênalti na jogada. Contudo, Paulo César de Oliveira, o árbitro acertou ao não marcar a penalidade.

- Segundo Paulo César de Oliveira, não foi pênalti. Foi uma bola inesperada, vinda de um próprio companheiro, que bateu na mão - disse o narrador Jader Rocha durante a transmissão do "Premiere".

O lance aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, quando um jogador tentou afastar a bola da área e a mesma tocou no braço de Alan Patrick. O árbitro Rodrigo Pereira de Lima não marcou pênalti. O Vasco começou o jogo na 10ª posição do Brasileirão, com 43 pontos, enquanto o Inter é 5º, com 59.