O atacante Pablo Vegetti voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (20). O ex-centroavante do Vasco marcou para o Cerro Porteño contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, e virou assunto entre os vascaínos.

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O gol saiu logo no início do segundo tempo. Em rápido contra-ataque do time paraguaio, Jonatán Torres encontrou Fabricio Domínguez livre pela direita. O lateral cruzou na medida para Vegetti, que apareceu bem posicionado na área para completar e abrir o placar diante do Verdão.

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Veja o gol:

A atuação do argentino rapidamente despertou reações da torcida do Vasco nas redes sociais. Muitos torcedores demonstraram saudade do atacante e ironizaram críticas recebidas por ele durante sua passagem pelo clube carioca.

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Veja a repercussão:

As comparações com o atual momento ofensivo do Vasco também apareceram entre os comentários, principalmente pela dificuldade da equipe em encontrar um camisa 9 de referência desde a saída do argentino.

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Como foi o jogo entre Palmeiras x Cerro Porteño?

Uma primeira etapa monótona no Allianz Parque. Mandante, o Palmeiras foi a equipe que mais buscou o jogo, mas esbarrou, principalmente, em erros de passe. Nas raras escapadas bem-sucedidas, o time comandado por Abel Ferreira finalizou sem perigo à meta adversária. O Cerro Porteño, acuado, pouco atacou e abusou das ligações diretas entre defesa e ataque.

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Jogadores de Palmeiras e Cerro Porteño conversam com o árbitro durante partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

Com menos de dois minutos do segundo tempo, o Cerro Porteño abriu o placar após um contra-ataque. Fabricio Domínguez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Pablo Vegetti, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes. Abel Ferreira utilizou as cinco substituições e colocou o Palmeiras para pressionar o adversário, mas sem sucesso.

Ficha técnica e onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño - 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🗣️ Arbitragem: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

📟 VAR: Hector Paleta (ARG)

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