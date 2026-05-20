Veja o gol de Flamengo x Estudiantes: Pedro abre o placar

Flamengo e Estudiantes estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (20), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Até aqui, melhor para o Rubro-Negro, que vence por 1 a 0 com gol de Pedro no Maracanã. Veja abaixo:

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Jogadores do Flamengo perfilados antes de enfrentar o Estudiantes (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Onde assistir Flamengo x Estudiantes

O Flamengo encara o Estudiantes (ARG) na noite desta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida no Maracanã, que pode confirmar a classificação do time brasileiro às oitavas de final, contará com a transmissão do Paramount+. Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

Uma vitória em casa contra o Estudiantes garante a classificação do Flamengo. Líder do Grupo A, com 7 pontos, o Rubro-Negro tem o Estudiantes logo atrás, na segunda colocação, com 6. Vale lembrar que o clube carioca ainda aguarda a oficialização dos três pontos da partida contra o Independiente Medellín (COL), na última rodada, após o jogo ser cancelado por falta de segurança no estádio. Caso isso aconteça, ficará com a classificação, independentemente do resultado desta quarta.

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O Flamengo, que vem de duas atuações ruins antes de pegar o Estudiantes, contra Vitória e Athletico, terá retornos importantes nesta quarta-feira. Jorginho e Evertton Araújo, que cumpriram suspensão no fim de semana pelo Brasileirão, estão de volta. O mesmo vale para De la Cruz, poupado por conta do gramado sintético da Arena da Baixada. Além deles, Luiz Araújo também retorna após desfalcar a equipe por motivos pessoais.

Já o Estudiantes, comandado pelo técnico Alexander Medina, não terá Arzamendia e Burgos, ambos lesionados. Vale destacar que a equipe argentina não entra em campo há 10 dias, desde a derrota para o Racing pelo Campeonato Argentino.

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