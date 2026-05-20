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Gol perdido em Palmeiras x Cerro Porteño irrita torcedores: 'Não sabe'

Equipes se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos

Fábia Anselmo Pessoa
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 20/05/2026
23:32
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Flaco López durante lance em que tentou marcar gol de bicicleta em Palmeiras x Cerro Porteño
imagem cameraFlaco López foi alvo de criticas após sequência de chances perdidas (Foto: Vinicius Nunes/Agencia F8/Folhapress)
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Cerro Porteño venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Com muitas chances perdidas, um lance no fim do segundo tempo de Flaco López irritou os torcedores.

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Com o cronometro marcando os 35 minutos, Arias cruza na medida para Flaco López e o argentino sobre completamente livre mas a cabeçada bate no travessão e sai.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras não perdoaram o jogador, principalmente depois de perder muitas chances que poderiam ser o gol de empate.

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Veja a repercussão:

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Ficha técnica e onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño - 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🗣️ Arbitragem: Yael Falcon Perez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)
📟 VAR: Hector Paleta (ARG)

Pablo Vegetti marcou o gol da vitória na partida contra o Palmeiras
Pablo Vegetti marcou o gol da vitória na partida contra o Palmeiras. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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