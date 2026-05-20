Lance de Carlos Miguel em Palmeiras x Cerro Porteño viraliza: 'Ainda queriam'

Cerro Porteño está vencendo o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira (20), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Taça Libertadores. Apesar de um primeiro tempo apático, com pouquíssimas chances para os dois lados, um lance de Carlos Miguel foi o que chamou atenção dos torcedores.

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Aos 43 minutos da primeira etapa Murilo atravessa um passe perigoso, forte, e o goleiro do Palmeiras quase se enrola sozinho, trazendo um grande susto para a torcida do Palmeiras.

Veja o lance:

Nas redes sociais, torcedores que se assustaram criticaram o posicionamento do goleiro, e rivais ainda ironizaram dizendo que era esse Carlos que os palmeirenses diziam que merecia uma vaga na convocação final de Carlo Ancelotti.

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Veja a repercussão:

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Ficha técnica e onde assistir Palmeiras x Cerro Porteño - 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🗣️ Arbitragem: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

📟 VAR: Hector Paleta (ARG)

Carlos Miguel assustou os torcedores do Palmeiras em partida contra o Cerro Porteño. (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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