Torcida do Palmeiras manda recado a Abel Ferreira após derrota na Liberta

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (20), em jogo válido pela fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, torcedores do Alviverde mandaram um recado ao técnico português.

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Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira segue com oito pontos e viu o rival desta noite chegar a nove e assumir a liderança do Grupo F. Sporting Cristal e Junior Barranquilla, outros integrantes da chave, se enfrentam nesta rodada.

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Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras criticaram o técnico Abel Ferreira pela derrota para o Cerro Porteño. Veja os comentários abaixo:

Abel Ferreira em Palmeiras x Cerro Porteño (Foto: Anderson Lira/Código 19/Folhapress)

Como foi a derrota do Palmeiras de Abel Ferreira

Uma primeira etapa monótona no Allianz Parque. Mandante, o Palmeiras foi a equipe que mais buscou o jogo, mas esbarrou, principalmente, em erros de passe. Nas raras escapadas bem-sucedidas, o time comandado por Abel Ferreira finalizou sem perigo à meta adversária. O Cerro Porteño, acuado, pouco atacou e abusou das ligações diretas entre defesa e ataque.

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Com menos de dois minutos do segundo tempo, o Cerro Porteño abriu o placar após um contra-ataque. Fabricio Domínguez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Pablo Vegetti, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes. Abel Ferreira utilizou as cinco substituições e colocou o Palmeiras para pressionar o adversário, mas sem sucesso.

O sistema defensivo do Cerro Porteño foi o grande destaque da partida. Com menos posse de bola em relação ao Palmeiras, os visitantes suportaram a pressão e cederam poucas chances claras ao time alviverde, principalmente com Flaco López e Luighi.

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