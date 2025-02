O Vasco está escalado para enfrentar o Sampaio Corrêa pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Sem Coutinho e Paulinho, o técnico Fábio Carille precisou promover mudanças no time. O Cruz-Maltino terá a estreia de um cria da base como titular.

A principal novidade é a estreia de Zuccarello como titular no Vasco. Além disso, Payet também começa a partida, tendo em vista que Phillipe Coutinho foi preservado por Carille. O meia cruz-maltino foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda.

O restante do time segue inalterado em relação ao que entrou em campo na última rodada do Carioca. O Vasco perdeu para o Fluminense, por 2 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Escalação do Vasco para enfrentar o Sampaio Corrêa

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Hugo Moura, Payet e Zuccarello; Vegetti.

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Lucas Carvalho, Daniel, Eduardo Thuram e Guilherme; Pablo, Alexandre e Ryan; Max, Elias e Rafael Pernão.

Vasco e Sampaio Corrêa se enfrentam às 20h desta segunda-feira (10). A bola vai rola no Estádio Lourival Gomes de Almeida.

Escalação do Vasco para a 9ª rodada do Campeonato Carioca (Foto: Divulgação)

