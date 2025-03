Gonzalo Plata sentiu um incômodo no joelho durante o aquecimento do jogo contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. O equatoriano foi mantido na equipe titular e vai para o confronto do jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca no Estádio Nilton Santos neste sábado (1).

Números de Gonzalo Plata pelo Flamengo

Gonzalo Plata sentiu um incômodo, mas vai jogar o Clássico dos Milhões. Pelo Flamengo, o equatoriano tem três gols e duas assistências em 22 jogos.

O Flamengo não conta com oito atletas, sete entregues ao departamento médico. Danilo não joga por controle de carga, Alex Sandro e Juninho estão em transição e Michael e Cebolinha se recuperam de lesão na coxa. Pedro e Viña ainda não estão liberados de lesões no joelho. O zagueiro Cleiton está suspenso e também desfalca o Flamengo. Gonzalo Plata sentiu um incômodo no joelho, mas vai para o jogo.

O rubro-negro foi escalado com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

O Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Jair, Hugo Moura e Matheus Carvalho; Coutinho, Rayan e Vegetti.

Cruz-Maltino não vai contar com o meia Tchê Tchê, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no jogo contra o Botafogo, no dia 23 de fevereiro, ainda pela Taça Guanabara. Estrella e David, lesionados desde o ano passado, também desfalcam o Vasco. Paulinho Paula está suspenso e é mais uma baixa.

Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Retrospecto entre Vasco x Flamengo

O retrospecto de Vasco x Flamengo não é favorável à equipe cruz-maltina em qualquer condição. São oito partidas consecutivas sem vitória sobre o rival. Ao todo, são seis triunfos do Rubro-Negro e dois empates. No Nilton Santos, os números também não são bons. Em 13 encontros no estádio, o Flamengo venceu seis vezes e o Vasco apenas duas.