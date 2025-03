Filipe Luís responde Vasco por escolha do Nilton Santos: ‘Aos campeões, o desconforto’

Entrevistado pelo Sportv antes do duelo entre Vasco x Flamengo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, Filipe Luís foi firme ao se posicionar sobre a escolha do adversário de ter o Nilton Santos como palco do confronto.

Sobre a questão da escolha do Nilton Santos, o campo é diferente para os dois, para nós (Flamengo) e para eles (Vasco). Eu acho que foi uma decisão certa que o Vasco tomou, está no direito deles. Pensando bem, acho que eu teria feito a mesma coisa. E fico com uma frase que o Bernadinho (técnico icônico da Seleção Brasileira masculina de vôlei) sempre usa: "Aos campeões, o desconforto". Então, é uma coisa que vai servir para o futuro também, jogar nesse campo aqui, até mesmo pelo que vem pela frente no Campeonato Brasileiro - declarou Filipe antes do Clássico dos Milhões.

- O primeiro jogo na Taça Guanabara foi um jogo intenso, tivemos que fazer um jogo perfeito para ter domínio, controle. Obviamente que o Vasco vem diferente, estudou a gente, vai fazer ajustes com certeza, mas acredito que estamos bem preparados para fazer um grande jogo nessa primeira semifinal - concluiu projetando a semifinal entre Vasco e Flamengo no Nilton Santos.

Polêmica do Nilton Santos para jogo entre Vasco e Flamengo

Durante a semana que antecedeu o clássico, o Cruz-Maltino se mobilizou para tentar mandar o jogo de ida da semifinal em São Januário. Apesar da mobilização, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) não permite que os clássicos contra a dupla Fla-Flu sejam na Colina Histórica, e uma das alternativas se tornou o Nilton Santos, estádio do Botafogo.

Em reunião, o Bepe fez ponderações à segurança no Nilton Santos. Se optassem pelo estádio do Botafogo, os setores Sul e Norte seriam fechados.

A FERJ pediu o Maracanã por conta da facilidade e segurança, com o apoio do Bepe, e solicitou que a decisão do Cruz-Maltino fosse revista, mas sem sucesso. A partida entre Vasco e Flamengo, então, ficou definida no estádio Nilton Santos.