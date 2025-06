Atitude de Suárez em jogo do Mundial de Clubes viraliza: ‘Virou o Coringa’

Inter Miami e Al-Ahly empataram por 0 a 0 no jogo que abriu o novo Mundial de Clubes da Fifa neste sábado (14). Uma atitude do craque uruguaio Luis Suárez, já nos momentos finais da partida, viralizou e repercutiu na web.

continua após a publicidade

Apesar do resultado sem gols, a partida foi muito movimentada, com direito a pênalti perdido e bola na trave de Messi. Porém, o assunto mais comentado da web após o confronto foi uma atitude de Luis Suárez.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 40 minutos do segundo tempo, teve um escanteio para o Inter Miami, e o uruguaio queria esperar o cruzamento dentro do gol. Quando o árbitro da partida disse que ele não podia ficar ali, Suárez começou a gargalhar em campo.

continua após a publicidade

➡️Simulador do Mundial de Clubes: simule os resultados com a ferramenta do Lance!

Luis Suárez marcou o quarto gol do Inter Miami contra o Clumbus Crew (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja atitude de Suárez no Mundial de Clubes e a repercussão na web

Suarez virou o coringa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/oSYbSk73b4 — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 15, 2025

Como foi o jogo

Mais nova tentativa da Fifa de capitalizar com o futebol de clubes, o Mundial começou neste sábado (14) com uma partida que teve muita transpiração e pouca inspiração. Nem Messi conseguiu desenrolar o jogo para o Inter Miami-EUA diante do Al Ahly-EGI, em jogo válido pelo grupo A.

O empate sem gols é bom para o Palmeiras, que estreia neste domingo (15) contra o Porto-POR já sabendo que se vencer os portugueses vai liderar a chave. Além disso, o Verdão não deverá encontrar dificuldades contra os egípcios nem contra o time norte-americano. Inter Miami e Al Ahly dividem a liderança da chave por enquanto, com um ponto cada.

continua após a publicidade

De um lado, um dos times mais tradicionais do planeta, o Al Ahly tem 12 títulos da Liga dos Campeões da África. Diferentemente da tradição dos egípcios, o Inter Miami, fundado em 2018 e que tem o craque-celebridade David Beckham como um dos donos, traz o encanto de uma das mais famosas cidades americanas, conhecida por sua vida noturna agitada.

Em campo, enquanto os americanos depositavam em Messi e Suárez as esperanças, o Al Ahly apostava na força do conjunto para a partida, que tentava impor a intensidade no jogo.

O Al Ahly criou as principais chances e esteve perto de abrir o placar em várias ocasiões, mas parou nas defesas impressionantes de Ustari. O goleiro argentino, de 38 anos, foi o grande destaque da primeira etapa, com intervenções decisivas, incluindo a defesa de um pênalti cobrado por Trézéguet aos 42 minutos.

Sem o brilho de Ustari, o Inter Miami poderia ter ido para o intervalo em desvantagem. Após o susto da penalidade, a equipe liderada por Messi conseguiu reagir e quase marcou aos 46 minutos, quando Abou Ali salvou em cima da linha e evitou o gol.