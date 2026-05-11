Ídolo do São Paulo defende Roger em derrota para o Corinthians

O São Paulo foi derrotado pelo Corinthians, neste último domingo (10), pelo placar de 3 a 2, na Neo Química Arena. Com mais um resultado negativo, Roger Machado se torna alvo de ataques da torcida novamente, no entanto, Pintado, ídolo Tricolor, questiona a quantidade de críticas ao treinador.

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Raniele, Matheuzinho e Breno Bidon marcaram para o Alvinegro Paulista, enquanto Luciano e Matheuzinho (contra) balançaram as redes para o visitante.

Em derrota do São Paulo para Corinthians, Pintado defende Roger Machado (Foto: Divulgação/SPFC)

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Má atuação de Roger Machado em São Paulo e Corinthians

Durante o programa Mesa Redonda, da Tv Gazeta, Pintado questionou a quantidade de críticas feitas ao atual treinador Tricolor, colocando em questão, a falta de atuação da diretoria neste caso:

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- É super exagerado o que está sendo feito com ele (Roger Machado). Nem começou a trabalhar e já chegou pressionado. O que é que a gente fica preocupado: quem serve para o São Paulo. Quem estava líder no campeonato, estava bem, não serviu, quem vai servir para o São Paulo? - questionou o ex-volante.

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Posteriormente, o ídolo do São Paulo disparou sobre as decisões dos diretores do clube, além também, do provável futuro de Roger, apresentando as dificuldades que o professor enfrentará sob o comando da equipe:

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- O que é que a gente fica preocupado: quem serve para o São Paulo. Quem estava líder no campeonato, estava bem, não serviu, quem vai servir para o São Paulo? Essa é uma questão que a diretoria tem que resolver, tem que tomar uma atitude. O Roger vai passar por muita dificuldade, para conquistar essa torcida, estão exagerando. A expectativa com o time do São Paulo é maior do que a possibilidade, e quando isso existe, a gente sabe que a frustração acontece - disparou o ex-atleta.

Próximo confronto Tricolor

O São Paulo enfrentará o Juventude na próxima quarta-feira (13), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela partida de volta da Copa do Brasil. A soma do placar agregado está em 1 a 0 para os Soberanos, no entanto, não terão vida fácil, pois a partida está prevista para acontecer no Estádio Alfredo Jaconi.