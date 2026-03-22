Vasco está definido para enfrentar o Grêmio; veja a escalação

O Vasco está escalado para enfrentar o Grêmio neste domingo (22), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o treinador Renato Gaúcho optou por manter a base da equipe que sendo utilizada desde a sua chegada. O Gigante da Colina também conta com o retorno de Cauan Barros que cumpriu suspensão contra o Fluminense na última quarta-feira (18).

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Com isso o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Andrés Gómez, Nuno Moreira e David.

Vasco conquista vitória no clássico contra o Fluminense (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)

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Escalação do Grêmio

Weverton; Pavón, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Arthur e Nardoni; Tetê, Amuzu e Carlos Vinicius.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X GRÊMIO

BRASILEIRÃO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 22 de março de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Nailton Junior ed Sousa Oliveira (CE) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

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