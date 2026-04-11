Torcedores do São Paulo mandam recado a Roger Machado: 'Não tem'

O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Vitória, neste sábado (11), no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos e as substituições de Roger Machado não surtiram efeito, fazendo com que não conseguissem reverter o resultado negativo.

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Com esse resultado, o clube paulista segue com 20 pontos, podendo perder a segunda posição na tabela de classificação ao final da rodada. Nas redes sociais, torcedores tem como alvo o treinador como principal culpado do resultado, apesar de apontarem as carências no elenco.

Veja a repercussão:

Como foi o jogo?

Texto de: Rafaela Cardoso.

O primeiro tempo do duelo em Salvador foi bastante truncado, com poucas chances dos dois lados e também quase nenhuma criatividade na armação de jogadas. O Tricolor levou perigo ao gol adversário nos primeiros minutos, quando Enzo Díaz cruzou para a área e viu Artur arriscar com perigo, obrigando Lucas Arcanjo a fazer a defesa.

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O ritmo diminuiu e o Vitória também não dava trabalho a Rafael. Apesar disso, foi o time da casa que abriu o placar aos 35 minutos. Em uma bola parada do lado esquerdo, Ramon cruzou para a área, Nathan Mendes desviou e Cacá, livre de marcação com o vacilo defensivo tricolor, finalizou para abrir o marcador no Barradão.

A partir daí, o São Paulo tentou buscar o gol de empate para ir para o intervalo com um placar menos desfavorável, e quase conseguiu. Aos 44, Artur recebeu ótimo passe de Marcos Antônio, invadiu a área e bateu cruzado e rasteiro, com muito perigo para o gol. A bola passou na frente de Cauly, que não alcançou.

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Roger Machado, técnico do São Paulo (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

No segundo tempo, as equipes voltaram um pouco mais ativos. Ferreirinha, aos 2 minutos, tentou empatar após jogada individual, mas parou no goleiro. Aos 7, Marcos Antônio também arriscou e viu a bola passar perto. Mas no lance seguinte, aos 8 minutos, Lucas Ramon foi expulso depois de acertar um chute na cabeça de Matheuzinho.

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Com a expulsão, Roger Machado arriscou depois dos 30 minutos e acabou deixando o São Paulo mais exposto. O Vitória, por sua vez, jogava nos erros do adversário e, aos 38, ampliou o placar diante de sua torcida. Após chegaga em velocidade pela direita, Baralhas, no meio da área, tocou de calcanhar para Ramon, que frente a frente com Rafael, estufar as redes.

Nos minutos finais, o Vitória ainda teve pelo menos mais duas chances de fazer o terceiro gol, mas parou nas defesas de Rafael. Nas arquibancadas, a torcida do Vitória gritava olé quando conseguiu colocar o São Paulo na roda e o resultado não mais mudou.

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