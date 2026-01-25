Torcedores do São Paulo mandam recado a Crespo após derrota para o Palmeiras
Tricolor Paulista perdeu por 3 a 1 para o rival na Arena Barueri
O São Paulo perdeu para o Palmeiras, por 3 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Paulista. A partida disputada na Arena Barueri foi emocionante do início ao fim, mas os torcedores do Tricolor não pouparam críticas ao técnico Hernán Crespo nas redes sociais.
Logo no começo do jogo, Maurício abriu o placar para o Palmeiras contra o São Paulo. Bobadilla empatou poucos minutos depois, mas viu Flaco Lopez botar o Verdão na frente mais uma vez. No segundo tempo, Khellven fechou a conta.
Muitos torcedores do São Paulo foram até as redes sociais mandar alguns recados para o técnico Hernán Crespo. As duas derrotas seguidas no Campeonato Paulista fizeram o treinador ouvir algumas críticas. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre o treinador
Como foi a derrota do São Paulo para o Palmeiras
Os primeiros 45 minutos entre Palmeiras e São Paulo foram eletrizantes na Arena Barueri. Logo no início do clássico, Maurício recebeu com liberdade, finalizou sem chances para o goleiro Rafael e abriu o placar. Na sequência, Enzo Díaz acertou cruzamento preciso para Arboleda, que escorou para a área. Bobadilla venceu a disputa com a defesa alviverde e finalizou por entre as pernas de Carlos Miguel, que apenas acompanhou a bola entrar.
Após o empate, a equipe liderada por Crespo seguiu melhor no jogo e acumulou duas chances para virar o marcador. No entanto, foi o Palmeiras quem voltou a balançar as redes no Choque-Rei.
Ramón Sosa recuperou a posse de bola próximo à linha lateral e acionou Marlon Freitas, que deu sequência à jogada com Andreas Pereira, novidade na escalação do Palmeiras contra o São Paulo. O camisa 8 encontrou Flaco López entre as linhas, e o atacante finalizou de cavadinha para recolocar o Verdão em vantagem.
Os times alternaram ataques na reta final da primeira etapa, com Flaco López tendo a principal chance. O atacante argentino recebeu na entrada da área e finalizou colocado, mas a bola passou rente à trave direita do Tricolor em Palmeiras x São Paulo.
Quem respira? Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Khellven iniciou a jogada. A bola caiu nos pés de Piquerez, que cruzou para a área defendida por Rafael. Flaco López escorou, e o lateral-direito apenas empurrou para o gol.
Com vantagem confortável, o Palmeiras administrou o ritmo do confronto contra o São Paulo, alternando entre manter a posse de bola e atacar com velocidade pelos lados do campo. Vitor Roque, que entrou no lugar de Flaco López aos 30 minutos, foi ovacionado pelo público presente na Arena Barueri e precisou de poucos toques para acertar um chute que passou rente à trave.
O São Paulo tentou uma blitz nos minutos finais contra o Palmeiras, mas não conseguiu gerar grande perigo a Carlos Miguel, exceto por um cabeceio nos acréscimos. Placar final: 3 a 1 para o Palmeiras, agora líder provisório do Paulistão.
