O São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras, na noite deste sábado (24), em jogo importante do Campeonato Paulista. Apesar de partida equilibrada, o Tricolor Paulista sofreu um revés de 3 a 1, e torcedores do clube apontaram o culpado pelo resultado ruim.

Logo no começo do jogo, Maurício abriu o placar para o Palmeiras contra o São Paulo. Bobadilla empatou poucos minutos depois, mas viu Flaco Lopez botar o Verdão na frente mais uma vez. No segundo tempo, Khellven fechou a conta.

Nas redes sociais, o atacante Gonzalo Tapia foi o jogador mais criticado pelos torcedores do São Paulo. Muitos atletas foram alvo, mas os gols perdidos pelo chileno foram tratados como determinantes para a derrota no clássico. Veja os comentários abaixo:

Maurício abriu o placar em Palmeiras x São Paulo (Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

Veja os comentários dos torcedores sobre o atacante

Como foi o jogo entre Palmeiras e São Paulo

Os primeiros 45 minutos entre Palmeiras e São Paulo foram eletrizantes na Arena Barueri. Logo no início do clássico, Maurício recebeu com liberdade, finalizou sem chances para o goleiro Rafael e abriu o placar. Na sequência, Enzo Díaz acertou cruzamento preciso para Arboleda, que escorou para a área. Bobadilla venceu a disputa com a defesa alviverde e finalizou por entre as pernas de Carlos Miguel, que apenas acompanhou a bola entrar.

Após o empate, a equipe liderada por Crespo seguiu melhor no jogo e acumulou duas chances para virar o marcador. No entanto, foi o Palmeiras quem voltou a balançar as redes no Choque-Rei.

Ramón Sosa recuperou a posse de bola próximo à linha lateral e acionou Marlon Freitas, que deu sequência à jogada com Andreas Pereira, novidade na escalação do Palmeiras contra o São Paulo. O camisa 8 encontrou Flaco López entre as linhas, e o atacante finalizou de cavadinha para recolocar o Verdão em vantagem.

Os times alternaram ataques na reta final da primeira etapa, com Flaco López tendo a principal chance. O atacante argentino recebeu na entrada da área e finalizou colocado, mas a bola passou rente à trave direita do Tricolor em Palmeiras x São Paulo.

Quem respira? Logo aos cinco minutos do segundo tempo, Khellven iniciou a jogada. A bola caiu nos pés de Piquerez, que cruzou para a área defendida por Rafael. Flaco López escorou, e o lateral-direito apenas empurrou para o gol.

Com vantagem confortável, o Palmeiras administrou o ritmo do confronto contra o São Paulo, alternando entre manter a posse de bola e atacar com velocidade pelos lados do campo. Vitor Roque, que entrou no lugar de Flaco López aos 30 minutos, foi ovacionado pelo público presente na Arena Barueri e precisou de poucos toques para acertar um chute que passou rente à trave.

O São Paulo tentou uma blitz nos minutos finais contra o Palmeiras, mas não conseguiu gerar grande perigo a Carlos Miguel, exceto por um cabeceio nos acréscimos. Placar final: 3 a 1 para o Palmeiras, agora líder provisório do Paulistão.