Escolha de Crespo para Palmeiras x São Paulo choca torcida: 'Goleada histórica'

O clássico entre Palmeiras x São Paulo já começou a movimentar as redes sociais antes da bola rolar na Arena Barueri. Uma decisão do técnico Hernán Crespo para o duelo do Campeonato Paulista chocou muitos torcedores.

Na partida entre São Paulo x Portuguesa, que o Tricolor acabou derrotado por 3 a 2 no Morumbis, Calleri marcou dois gols. Mesmo com grande necessidade de vencer, o técnico argentino optou por deixar o atacante no banco de reservas.

Nas redes sociais, a decisão de deixar Calleri fora de Palmeiras x São Paulo incomodou muitos torcedores. Tapia foi escalado no lugar do camisa 9. Veja a repercussão nas redes sociais:

Palmeiras x Sãio Paulo será disputado na Arena Barueri (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Veja a reação dos torcedores do Tricolor Paulista

Veja escalação do São Paulo para enfrentar o Palmeiras

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Palmeiras no clássico deste sábado, 24 de janeiro, na Arena Barueri. A bola rola às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

O Tricolor vai a campo com força máxima para a decisão, porém sem Lucas Moura. O meia, que teve a temporada 2025 marcada por lesões, não foi relacionado por conta do gramado sintético da Arena Barueri. No último ano, o jogador se posicionou contra partidas disputadas nesse tipo de piso.

Na formação, Rafael começa no gol, enquanto Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz compõem a defesa. O meio de campo será formado por Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano. No ataque, Lucca e Tapia.

A escalação do São Paulo chega formada para pegar o Palmeiras por Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano; Lucca e Tapia.