Decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Meu Deus'

Palmeiras e São Paulo vão se enfrentar, na noite deste sábado (24), em jogo importante do Campeonato Paulista. Uma decisão do técnico Abel Ferreira antes da bola rolar na Arena Barueri movimentou muitos torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

O clássico entre Palmeiras e São Paulo é importante para as duas equipes, que não começaram a temporada da forma que os torcedores esperavam. Mesmo com a necessidade da vitória, Abel Ferreira optou por deixar Vitor Roque no banco de reservas.

➡️ Fluminense x Flamengo: Inteligência artificial aponta vencedor e jogo de muitos gols

A decisão do técnico do Palmeiras para enfrentar o São Paulo não repercutiu muito bem entre os torcedores do Verdão, ainda que o "Tigrinho" esteja voltando de lesão. Veja os comentários abaixo e a escalação do Alviverde:

continua após a publicidade

Arena Barueri recebe o clássico pelo Campeonato Paulista ( Foto: Divulgação / Arena Barueri)

Veja reação dos torcedores com decisão de Abel

Escalação do Palmeiras para enfrentar o São Paulo

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para o clássico contra o São Paulo, neste sábado (24), na Arena Barueri, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Carlos Miguel retonar ao time titular após ser poupado na última rodada e assume a vaga de Marcelo Lomba. O sistema defensivo terá o capitão Gustavo Gómez e Bruno Fuchs como dupla de zaga, com Piquerez pela esquerda e Khellven na direita em Palmeiras x São Paulo.

continua após a publicidade

Allan, Flaco López e Ramón Sosa formam o trio de ataque. Com Marlon Freitas, única contratação do Palmeiras na janela de transferências, Andreas Pereira e Mauricio no meio-campo.

Com isso, Abel Ferreira definiu assim o time para o clássico: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurcio; Allan, Flaco López e Ramón Sosa.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras ou do São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.