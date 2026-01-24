Torcedores do São Paulo criticam titular contra o Palmeiras: 'Preocupante'

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando, na noite deste sábado (24), em duelo importante do Campeonato Paulista. Até aqui, o Tricolor Paulista empata com o Verdão por 1 a 1 na Arena Barueri, e um titular foi muito questionado nas redes sociais.

continua após a publicidade

Logo no começo da partida entre Palmeiras e São Paulo, Flaco López tocou para Maurício, que de perna direita, chutou para abrir o placar no clássico. Do ponto de vista de muitos torcedores, o goleiro do Tricolor Paulista não foi bem no lance.

➡️Escolha de Crespo para Palmeiras x São Paulo choca torcida: 'Goleada histórica'

Nas redes sociais, o goleiro do São Paulo foi bastante criticado pelo lance no clássico. Veja o gol de Maurício e a reação da web:

Maurício abriu o placar em para o Verdão(Foto: Ettore Chiereguini/ Agif/Gazeta Press)

Veja o lance e a reação dos torcedores

Escalação do São Paulo para pegar o Palmeiras

O São Paulo definiu a escalação para enfrentar o Palmeiras no clássico deste sábado, 24 de janeiro, na Arena Barueri. A bola rola às 18h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

O Tricolor vai a campo com força máxima para a decisão, porém sem Lucas Moura. O meia, que teve a temporada 2025 marcada por lesões, não foi relacionado por conta do gramado sintético da Arena Barueri. No último ano, o jogador se posicionou contra partidas disputadas nesse tipo de piso.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras ou do São Paulo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Na formação, Rafael começa no gol, enquanto Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz compõem a defesa. O meio de campo será formado por Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano. No ataque, Lucca e Tapia.

continua após a publicidade

A escalação do São Paulo chega formada para pegar o Palmeiras por Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano; Lucca e Tapia.