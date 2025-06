Torcedores do São Paulo lamentam chave da Libertadores: ‘Base da fé’

A Conmebol sorteou, no início da tarde desta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. O São Paulo, que se classificou na primeira colocação do Grupo D irá enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, na atual fase da competição. Os torcedores do clube tricolor não gostaram do resultado.

Nas redes sociais, diversas pessoas identificadas com o São Paulo lamentaram o sorteio. Além do confronto contra o Atlético Nacional, que foi considerado como difícil, os torcedores também lamentaram o chaveamento geral das próximas fases do torneio.

O clube tricolor caiu na mesma chave de outros grandes clubes do continente. Além do clube colombiano, também estão no chaveamento Palmeiras, River Plate (ARG), LDU (EQU) e Botafogo.

Vale destacar, que no meio dos desabafos dos torcedores, foi destacado como negativa a presença de Luis Zubeldía no comando técnico da equipe. Em grande maioria, os são paulinos não mostraram confiança no treinador para chegar a final da Libertadores. Veja a repercussão abaixo:

São Paulo enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Confrontos das oitavas de final da Libertadores

Atlético Nacional (COL) x São Paulo* Fortaleza x Vélez (ARG)* Flamengo x Internacional* Universitario (PER) x Palmeiras* Libertad (PAR) x River Plate (ARG)* Cerro Porteño (PAR) x Estudiantes (ARG)* Peñarol (PER) x Racing (ARG)* Botafogo x LDU (EQU)*

*Times em destaque jogam a partida de volta em casa

Datas das eliminatórias da Libertadores

Oitavas de final: 13 e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 e 24 de setembro;

Semifinais: 22 e 29 de outubro;

Final: 29 de novembro.

Premiação da Libertadores 2025:

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)*

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)