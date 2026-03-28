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Tiger Woods é preso e acusado de dirigir sob efeito de substâncias

Donald Trump lamentou o ocorrido, citando "dificuldades" do amigo

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/03/2026
10:23
O golfista americano Tiger Woods reage no green do 18 após marcar 79 na estreia do 152º British Open em Royal Troon, na costa sudoeste da Escócia, em 18 de julho de 2024. Em 27 de março de 2026, ele se envolveu em um acidente de carro na Flórida; não há informações sobre seu estado, segundo a ABC. (Foto: Paul ellis/AFP)
imagem cameraO golfista americano Tiger Woods reage no green do 18 após marcar 79 na estreia do 152º British Open em Royal Troon, na costa sudoeste da Escócia, em 18 de julho de 2024. Em 27 de março de 2026, ele se envolveu em um acidente de carro na Flórida; não há informações sobre seu estado, segundo a ABC. (Foto: Paul ellis/AFP)
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O astro do golfe Tiger Woods voltou ao centro de uma polêmica policial na tarde desta sexta-feira (27). O atleta foi detido no condado de Martin, na Flórida, após se envolver em um acidente de trânsito seguido de capotamento. Woods é acusado pelas autoridades de dirigir sob efeito de substâncias, causar danos materiais e recusar-se a realizar o teste toxicológico legal.

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O acidente e a abordagem

De acordo com o registro policial, o golfista trafegava em alta velocidade quando, ao tentar ultrapassar um caminhão, colidiu contra o reboque do veículo. O impacto fez com que Woods perdesse o controle do automóvel, que capotou e parou lateralmente na via. Apesar da gravidade visual da cena, ninguém ficou ferido.

O xerife local, John Budensiek, relatou que o atleta apresentava sinais visíveis de alteração no momento da abordagem. Embora o teste do bafômetro tenha descartado o consumo de álcool, a situação complicou-se quando Woods negou-se a fornecer uma amostra de urina para análise.

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— Por essa recusa, ele foi formalmente acusado de dirigir sob influência e de obstruir os procedimentos legais — declarou o xerife.

Esta foto divulgada em 27 de março de 2026 pelo Gabinete do Xerife do Condado de Martin mostra a ficha policial do golfista americano Tiger Woods, 50, preso em Jupiter Island, Flórida Foto: Handout/florida department of corrections/AFP)
Esta foto divulgada em 27 de março de 2026 pelo Gabinete do Xerife do Condado de Martin mostra a ficha policial do golfista americano Tiger Woods, 50, preso em Jupiter Island, Flórida Foto: Handout/florida department of corrections/AFP)

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Opiniões contrárias

Testemunhas ouvidas pelo portal TMZ amenizaram o tom da ocorrência, afirmando que o acidente não pareceu grave e que o golfista "parecia bem" logo após a colisão. Quem também se manifestou foi o presidente Donald Trump. Ao desembarcar em Miami, o mandatário lamentou o episódio:

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— Ele é um amigo próximo, uma pessoa incrível, mas está passando por algumas dificuldades. Houve um acidente e é tudo o que sei por enquanto.

Tiger Woods em acidente de carro na Flórida (Foto: WPTV)
Tiger Woods em acidente de carro na Flórida (Foto: WPTV)

Histórico de superação e riscos

Este não é o primeiro susto de Woods ao volante. Em 2021, ele sobreviveu a um gravíssimo capotamento na Califórnia, que exigiu cirurgias complexas nas pernas e tornozelos após ser retirado das ferragens.

O novo incidente ocorre em um momento delicado de sua carreira: Woods acabara de retornar aos gramados na última terça-feira (24), durante o TGL Finals, após meses de recuperação de uma cirurgia nas costas e de um rompimento no tendão de Aquiles. Até o momento, as autoridades não detalharam quais substâncias poderiam estar envolvidas nem a extensão total dos prejuízos materiais.

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