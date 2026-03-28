Tiger Woods é preso e acusado de dirigir sob efeito de substâncias

O astro do golfe Tiger Woods voltou ao centro de uma polêmica policial na tarde desta sexta-feira (27). O atleta foi detido no condado de Martin, na Flórida, após se envolver em um acidente de trânsito seguido de capotamento. Woods é acusado pelas autoridades de dirigir sob efeito de substâncias, causar danos materiais e recusar-se a realizar o teste toxicológico legal.

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O acidente e a abordagem

De acordo com o registro policial, o golfista trafegava em alta velocidade quando, ao tentar ultrapassar um caminhão, colidiu contra o reboque do veículo. O impacto fez com que Woods perdesse o controle do automóvel, que capotou e parou lateralmente na via. Apesar da gravidade visual da cena, ninguém ficou ferido.

O xerife local, John Budensiek, relatou que o atleta apresentava sinais visíveis de alteração no momento da abordagem. Embora o teste do bafômetro tenha descartado o consumo de álcool, a situação complicou-se quando Woods negou-se a fornecer uma amostra de urina para análise.

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— Por essa recusa, ele foi formalmente acusado de dirigir sob influência e de obstruir os procedimentos legais — declarou o xerife.

Esta foto divulgada em 27 de março de 2026 pelo Gabinete do Xerife do Condado de Martin mostra a ficha policial do golfista americano Tiger Woods, 50, preso em Jupiter Island, Flórida Foto: Handout/florida department of corrections/AFP)

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Opiniões contrárias

Testemunhas ouvidas pelo portal TMZ amenizaram o tom da ocorrência, afirmando que o acidente não pareceu grave e que o golfista "parecia bem" logo após a colisão. Quem também se manifestou foi o presidente Donald Trump. Ao desembarcar em Miami, o mandatário lamentou o episódio:

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— Ele é um amigo próximo, uma pessoa incrível, mas está passando por algumas dificuldades. Houve um acidente e é tudo o que sei por enquanto.

Tiger Woods em acidente de carro na Flórida (Foto: WPTV)

Histórico de superação e riscos

Este não é o primeiro susto de Woods ao volante. Em 2021, ele sobreviveu a um gravíssimo capotamento na Califórnia, que exigiu cirurgias complexas nas pernas e tornozelos após ser retirado das ferragens.

O novo incidente ocorre em um momento delicado de sua carreira: Woods acabara de retornar aos gramados na última terça-feira (24), durante o TGL Finals, após meses de recuperação de uma cirurgia nas costas e de um rompimento no tendão de Aquiles. Até o momento, as autoridades não detalharam quais substâncias poderiam estar envolvidas nem a extensão total dos prejuízos materiais.

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