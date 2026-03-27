Roger Machado pede, e São Paulo tenta contratação de Artur, do Botafogo

Artur, do Botafogo, entrou na mira do São Paulo no último dia da janela de transferências. O Tricolor negocia com a equipe carioca a possibilidade de empréstimo em cima de um "pedido" de Roger Machado.

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O técnico está trabalhando para ter seu sistema "ideal" no São Paulo. A ideia de Roger seria ter um ponta veloz, tendo em vista que as opções do Tricolor no ataque contam somente com atacantes mais centrais - como André Silva e Calleri, por exemplo.

Artur está sem espaço no Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Isso daria mais liberdade para Roger. Internamente, o nome de Artur tem aprovação de Roger, que trabalhou com Artur no Bahia e no Palmeiras - e se encaixa justamente nas características buscadas pelo técnico são-paulino.

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Porém, as conversas ainda estão ocorrendo. O Lance! ouviu que a ideia seria um empréstimo com opção de compra, mas depende da definição de cláusulas mais específicas. As equipes conversam e correm contra o tempo para chegar a uma solução.

No acordo firmado, o São Paulo pagaria a maior parte dos vencimentos de Artur, considerados altos para o Botafogo na relação a custo-benefício. O atacante não vive bom momento com a camisa alvinegra, e a diretoria, com isso, viu a oportunidade de aliviar a folha de pagamentos e abrir espaço para possível investimento por nova peça no meio do ano, após a Copa do Mundo.

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Aos 28 anos, Artur passou por outros times Palmeiras e Botafogo. O período de maior evidência na carreira foi no Red Bull Bragantino, entre 2020 e 2023, quando disputou 130 jogos e marcou 38 gols.

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