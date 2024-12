Com martelo, jornalista quebra itens do Athletico Paranaense após rebaixamento

Torcedor do Athletico Paranaense, o jornalista João Paulo Cappellanes se revoltou com o rebaixamento do time neste domingo (8). Em live nas redes sociais, o comentarista do "Jogo Aberto" disparou contra jogadores, dirigentes e aproveitou para pegar um martelo e quebrar itens do clube.

Cappellanes abriu uma live logo após o final do jogo e viralizou nas redes sociais com as reações. O Athletico caiu para a segunda divisão ao ser derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0. Com o resultado, o Furacão parou nos 42 pontos e foi ultrapassado pelo Red Bull Bragantino, que venceu o Criciúma.

A situação viralizou nas redes sociais: