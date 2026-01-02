Jornalista dispara contra chegada de Gabigol ao Santos: 'Depois vão falar'

O Santos acertou o retorno do atacante Gabigol, do Cruzeiro. Em meios as expectativas do retorno do jogador, o jornalista João Paulo Cappellanes, da Band, disparou contra a movimentação do Peixe no mercado. Para ele, o investimento no camisa 9 não vale a pena.

Durante o programa "Jogo Aberto", desta sexta-feira (2), o comunicador desaprovou a transação. Ao analisar o caso, Cappellanes chamou atenção para a má fase recente de Gabigol, que saiu pelas portas dos fundos do Flamengo e não teve protagonismo no Cruzeiro.

— Ele não é decisivo há dois anos. Que fator decisivo é esse? Ele ganha um milhões, dois milhões por mês, mas não consegue jogar. Quem em sã consciência, e não tenho nada contra o Gabigol, mas estou analisando o jogador de futebol, acha que ele vale uma a dois milhões por mês, em um contrato? Não vale. Depois, vão falar que o Santos estão gastando mais do que arrecada — disse o jornalista.

Gabigol retorna ao Santos

Após uma negociação complexa, Gabigol retorna ao Santos para a sua terceira passagem. O atacante chega por empréstimo até o final do ano, com o Cruzeiro arcando com metade do salário, estimado em R$ 2,5 milhões.

Sem clima no clube mineiro após a contratação do técnico Tite e também com o desejo de retornar à Baixada Santista para ficar mais próximo da família, o jogador ainda precisa realizar exames médicos e não tem presença garantida na reapresentação do elenco santista, marcada para esta sexta-feira (2), no CT Rei Pelé.

As tratativas ficaram travadas no fim do ano em razão da participação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O presidente Marcelo Teixeira entendeu que não era o momento adequado para negociar com a diretoria mineira, com a qual mantém boa relação, durante um período decisivo da temporada.

Santos e Cruzeiro, inclusive, se enfrentaram na última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de dezembro, e o Peixe venceu por 3 a 0. Após o apito final, Neymar e Gabigol permaneceram por um longo período conversando no gramado. Os dois são frequentemente vistos juntos, já que Rafaella Santos, irmã do camisa 10 santista, é esposa do atacante.

Outro fator que ajudou na negociação foi a boa relação com o Diretor Executivo do Santos, Alexandre Mattos, que trabalhou recentemente no Cruzeiro.