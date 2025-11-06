Palmeiras fará homenagem a Zé Rafael antes de jogo contra o Santos
Volante conquistou 11 títulos com a camisa do Verdão e será homenageado por Leila Pereira
O Palmeiras fará uma homenagem ao volante Zé Rafael, atualmente no Santos, antes do aquecimento para o clássico entre as equipes, marcado para esta quinta-feira (6), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogador, que receberá uma placa e um quadro da presidente Leila Pereira, conquistou 11 títulos com a camisa alviverde - ele deixou o clube no início deste ano após 311 jogos disputados e 25 gols marcados pelo Verdão.
A homenagem a Zé Rafael, um dos jogadores mais importantes da era Abel Ferreira, será parecida com as que o clube já fez a outros atletas importantes para a história do Palmeiras, como os atacantes Rony e Deyverson.
Atualmente no Peixe, o meio-campista estará em campo para enfrentar seu ex-clube logo mais.
Zé Rafael no Palmeiras:
Zé Rafael estava no Palmeiras desde 2019. Ao todo, foram 308 partidas, 25 gols e 25 assistências, além de 11 títutlos: duas Libertadores (2020 e 2021), um da Recopa Sul-Americana (2022), dois do Brasileirão (2022 e 2023), um da Supercopa do Brasil (2023), um da Copa do Brasil (2020) e quatro do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).
