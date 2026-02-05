Gol perdido em Bahia x Fluminense revolta torcedores: 'Inacreditável'

Bahia e Fluminense estão se enfrentando, na noite desta quinta-feira (5), em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para os visitantes na Fonte Nova, que vencem por 1 a 0, com gol de John Kennedy.

continua após a publicidade

Depois de abrir o placar com JK, o Fluminense teve chance de ouro para ampliar a vantagem contra o Bahia. Cannobio cruzou para Kevin Serna, que tinha o gol todo aberto, mas chutou por cima do gol embaixo das traves.

➡️Rizek e Lino discordam sobre atitude do Flamengo com o Palmeiras: 'Ridículo'

➡️Torcedores do Flamengo reagem a decisão de Jhon Arias: 'Ele sabe'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o gol perdido por Serna em Bahia x Fluminense enlouqueceu muitos tricolores. Veja o lance e os comentários abaixo:

Everton Ribeiro, do Bahia, e Lucho Acosta, do Fluminense, em ação na Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/Agif/Gazeta Press)

Veja gol perdido por Serna e reação dos torcedores

Escalação do Fluminense contra o Bahia

O Fluminense está escalado para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão nesta quarta-feira (5). Zubeldía optou mais uma vez por utilizar força máxima no Campeonato Nacional. O argentino manteve a espinha dorsal que venceu o Grêmio no Maracanã.

Entre os desfalques, Germán Cano segue em recuperação após cirurgia no joelho e continua fora de combate, sendo, neste momento, o único atleta entregue ao departamento médico. Savarino também não viajou porque passa por recondicionamento físico. O venezuelano estará disponível para a próxima partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Bahia ou no Fluminense! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Por outro lado, Hércules e Soteldo se aproximam de voltar ao campo. Apesar de não terem viajado com o grupo, os dois estão liberados das respectivas lesões e já fizeram duas sessões de treino integrais com o grupo. A dupla agora faz transição para recuperar o condicionamento físico.

Com isso, a escalação do Fluminense para pegar o Bahia é: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy.