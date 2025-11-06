Torcedores do Flamengo reagem a lance de Willian Arão em Palmeiras x Santos: 'Seria demais'

Durante a primeira etapa do clássico entre Palmeiras e Santos, o meia Willian Arão chegou a balançar as redes para o Peixe, mas o VAR acabou anulando o gol ao identificar um impedimento na origem da jogada. Após o lance, os torcedores do Flamengo reagiram ao lance envolvendo o ex-jogador do clube carioca.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogando longe de seus domínios, o Santos conseguiu segurar a pressão inicial do Palmeiras e equilibrou as ações no clássico paulista. Aos 23 minutos da primeira etapa, Willian Arão recebeu um lançamento, acertou uma cabeçada firme e acabou parando na defesa de Carlos Miguel. Na sobra, o meia aproveitou o gol vazio e mandou para o fundo das redes.

Em campo, o bandeirinha marcou o impedimento e o VAR confirmou a infração na jogada de ataque do Peixe. Após o lance de perigo, os torcedores do Flamengo exaltaram o ex-jogador. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Com o empate sem gols, o Santos vai ultrapassando o Vitória e sai momentaneamente da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, abre um ponto de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo e segue com uma vitória a mais, em relação ao rival.