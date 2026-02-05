Lances de reforço do Vasco contra a Chapecoense viram assunto: 'Não pode'

Brenner chegou no Vasco como uma das alternativas para suprir a saída de Rayan, vice-artilheiro da equipe em 2025. Contudo, o atacante está sendo bastante "cornetado" após desperdiçar duas grandes chances de gol no duelo contra a Chapecoense, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 23 minutos do primeiro tempo, Philippe Coutinho encontrou Brenner com um passe açucarado, mas o novo reforço cruz-maltino não conseguiu converter a oportunidade em gol. Cara a cara com o goleiro Léo Vieira, da Chape, Brenner finalizou em cima do guarda-redes adversário.

Cinco minutos depois, aos 28, Brenner teve outra oportunidade, mas acertou a trave. Os lances rapidamente viralizaram entre os torcedores do Vasco, que cobram mais capricho nas finalizações.

Brenner chega para reforçar ataque do Vasco

Brenner pertencia a Udinese, da Itália, e foi adquirido em definitivo até o final de 2029 em uma operação de cerca de cinco milhões de euros (R$31 milhões).

Durante a coletiva de apresentação, o atleta, que vai vestir a camisa 20 do Gigante da Colina, que no momento não tinha planejado voltar a atuar no Brasil, mas o projeto apresentado pelo Vasco o convenceu.

— Não estava nos planos voltar ao Brasil, mas quando chegou a oportunidade de vir ao Vasco e o projeto me foi apresentado… Eu já conhecia a grandeza do clube, joguei contra a torcida e foi muito difícil. Esse clube gigantesco tendo interesse em mim, com esses torcedores ao meu lado, com certeza é uma oportunidade que eu tinha que aproveitar — afirmou Brenner.

