Ex-São Paulo debocha de jogador do Corinthians: 'Memphis derrapei'

O Corinthians perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (8), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Durante o confronto, o atacante Memphis desperdiçou uma cobrança de pênalti crucial para o resultado. Diante o cenário, o ex-São Paulo Cicinho aproveitou o momento para provocar o jogador.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar comenta atitude de jogador do Palmeiras em clássico: 'Malandro'

Durante o programa "Jogo Aberto", o ex-goleiro do Timão, Ronaldo Giovanelli diminuiu o erro de Memphis, que tropeçou ao desperdiçar a cobrança. Logo após, Cicinho questionou a postura do comapanheiro de trabalho e debochou do lance do holandês.

— O Memphis estava escorregando desde o início da partida. Agora, o que me admira é essa passada de pano. Se fosse o Yuri já estava descascando. Mas o "Memphis derrapei", o Ronaldo Giovanelli não fala nada. Está tudo certo. O normal para o Corinthians é isso, perder o clássico — disse o ex-lateral do São Paulo.

continua após a publicidade

🤑 Aposte em jogos do seu time! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Como foi Palmeiras e Corinthians?

Com os nervos a flor da pele, o Derby paulista aconteceu no último domingo (8), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o Palmeiras entrou em campo na busca de quebrar a sequência negativa de partidas contra o Corinthians, o que foi alcançado com uma vitória por 1 a 0.

continua após a publicidade

Em campo, o jogo foi marcado por muita confusão e reclamações com a arbitragem. Durante o primeiro tempo, Memphis teve a oportunidade de abrir o placar para o Timão por meio de uma penalidade, mas acabou escorregando e desperdiçando a cobrança.

Um detalhe importante do lance foi uma participação indireta de Andreas Pereira no erro do holandês. Antes da finalização, o meia do Palmeiras calçou a marca da cal.

No segundo tempo, o atacante Flaco López foi o responsável por decidir o clássico. Aos 38 minutos, o camisa 42 balançou as redes da Neo Química Arena após aproveitar um rebote do goleiro Hugo Souza em uma finalização de Maurício.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Palmeiras se manteve na segunda colocação do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira soma 15 pontos em sete rodadas disputadas do torneio.

Por outro lado, o Timão terminou a rodada na quinta colocação. O time de Dorival Júnior possui 11 pontos. Ambas as equipes estão na zona de classificação para a fase eliminatória da competição.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas