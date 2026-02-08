Cléber Machado vira assunto durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, na noite deste domingo (8), em jogo importante do Campeonato Paulista. Durante a partida, que tem transmissão da Record, o narrador Cléber Machado virou assunto nas redes sociais.

Na parte final da primeira etapa, Memphis Depay teve a oportunidade de abrir o placar em Corinthians x Palmeiras cobrando pênalti, mas escorregou e isolou a bola. No segundo tempo, Flaco López aproveitou o rebote para dar a vitória ao Verdão.

Durante o duelo, o narrador Cléber Machado foi muito elogiado nas redes sociais. Veja os comentários sobre o jornalista abaixo:

Como foi o jogo entre Corinthians e Palmeiras

A primeira grande chance da partida foi do Corinthians, após uma saída de bola errada do Palmeiras. Memphis recebeu passe dentro da área e rolou para Yuri Alberto, que passou pela defesa e finalizou forte, mas a bola desviou na marcação alviverde.

A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians contra o Palmeiras após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.

Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.

Após um primeiro tempo abaixo e com o Corinthians criando as principais chances da partida, o Palmeiras voltou mais ativo no setor ofensivo. Logo aos dois minutos, Allan fez jogada individual e finalizou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu. Minutos depois, foi a vez do lateral Khellven arriscar uma finalização, mas mandou longe do gol.

O gol do Palmeiras saiu aos 38 minutos, quando Maurício finalizou forte, a bola desviou em Gabriel Paulista e Hugo Souza fez a defesa. No rebote, Flaco López, livre, mandou para o gol.

Após o gol, o jogo ficou mais faltoso e teve mais paralisações do que bola rolando. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.