Veja reação de Cuiabano com gol do Vasco em cima do Botafogo

O Vasco venceu o Botafogo, na noite deste domingo (8), em jogo válido pela última rodada da Taça Guanabara. Ex-jogador do Glorioso e novo reforço do Cruz-Maltino, Cuiabano assistiu ao duelo em um camarote em São Januário, e um torcedor filmou a reação do lateral com o gol de pênalti de Coutinho. Assista abaixo:

Como foi o jogo entre Vasco e Botafogo

Em dia marcado pela forte chuva que castigou o Rio de Janeiro, não foi diferente com o gramado de São Januário. Vasco, com força máxima, e Botafogo, utilizando reservas, fizeram uma partida triste tecnicamente, uma das piores do Campeonato Carioca envolvendo os grandes.

Foi um show de horrores, principalmente na primeira etapa. De mais marcante no 45 minutos iniciais, o duelo de carrinhos no meio-campo. 2 a 1 para o Botafogo, ambos com o volante Marquinhos, que acabou sendo expulso ao receber dois cartões amarelo por entradas duras em Nuno Moreira e Barros. Com a bola rolando, nenhuma emoção.

Na volta do intervalo, a equipe comandada por Fernando Diniz fez valer a superioridade numérica logo aos três minutos e abriu o placar com Brenner, após falha de Bernardo Valim ao tentar afastar cruzamento de Coutinho. Aos 15, Coutinho converteu pênalti sofrido Brenner e ampliou para o Vasco contra o Botafogo.

