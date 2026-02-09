Torcedores do Palmeiras criticam escolha de Abel Ferreira: 'Tá autorizado'

O atacante Vitor Roque foi substituído por Luighi, ainda com o placar de Corinthias x Palmeiras igualado, nos minutos iniciais da segunda etapa. A escolha, feita por opção técnica de Abel Ferreira, gerou indignação nas redes sociais. Muitos torcedores não concordaram com a alteração.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Raphael Claus com Flaco López revolta torcedores do Corinthians

Abel justifica substituição

Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva mesmo após ter sido expulso na vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista. Entre os temas abordados esteve a substituição de Vitor Roque por Luighi.

- Nós queremos rendimento e frescor. Nós temos que entender que o (Vitor) Roque, quando começou a temporada, teve uma lesão na primeira semana. Sabemos que ele ainda está longe daquilo que pode nos agregar, como já agregou no ano passado. Foi uma opção, só isso, nada mais - disse o treinador.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras no Paulistão 2026

Com a vitória na noite deste domingo (8), o Palmeiras fechou a primeira fase de Paulistão com 100% de aproveitamento nos clássicos, com três vitórias, sendo duas delas em Barueri, e a última na Neo Química Arena. Ao todo, foram cinco gols marcados e apenas um sofrido, diante do São Paulo.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (12), quando encara o Internacional, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Flaco López faz gol da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, no Paulistão 2026 (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

🍀Aposte na vitória do Palmeiras no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.