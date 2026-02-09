Especialista revela o que Abel disse para arbitragem em Corinthians x Palmeiras

O Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0, no último domingo (8), dentro da Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Durante a vitória, o técnico Abel Ferreira foi expulso após ter um conflito com o árbitro Raphael Claus.

Nas redes sociais, o especialista em leitura labial Gustavo Machado, compartilhou um vídeo onde expôs o que foi dito pelo treinador antes de ser expulso. Em tom de deboche, Abel Ferreira bateu palma e xingou a arbitragem no banco de reservas.

A atitude aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo e foi motivada por um amplo descontentamento do português com a arbitragem. Diante da atitude, o árbitro Raphael não hesitou em expulsar o técnico da partida. Veja o que foi dito:

— Muito bem. Vai se f*** — disparou Abel Ferreira, enquanto batia palma e sentava no banco de reservas.

— Vai bater palma lá fora — respondeu Raphael Claus.

— Tem coragem? Agora você é corajoso? Você é borrado — concluiu o treinador.

Como foi Palmeiras e Corinthians?

Com os nervos a flor da pele, o Derby paulista aconteceu no último domingo (8), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Para a ocasião, o Palmeiras entrou em campo na busca de quebrar a sequência negativa de partidas contra o Corinthians, o que foi alcançado com uma vitória por 1 a 0.

Em campo, o jogo foi marcado por muita confusão e reclamações com a arbitragem. Durante o primeiro tempo, Memphis teve a oportunidade de abrir o placar para o Timão por meio de uma penalidade, mas acabou escorregando e desperdiçando a cobrança.

Um detalhe importante do lance foi uma participação indireta de Andreas Pereira no erro do holandês. Antes da finalização, o meia do Palmeiras calçou a marca da cal.

No segundo tempo, o atacante Flaco López foi o responsável por decidir o clássico. Aos 38 minutos, o camisa 42 balançou as redes da Neo Química Arena após aproveitar um rebote do goleiro Hugo Souza em uma finalização de Maurício.

Com a vitória sobre o Corinthians, o Palmeiras se manteve na segunda colocação do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira soma 15 pontos em sete rodadas disputadas do torneio.

Por outro lado, o Timão terminou a rodada na quinta colocação. O time de Dorival Júnior possui 11 pontos. Ambas as equipes estão na zona de classificação para a fase eliminatória da competição.

