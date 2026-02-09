Corinthians x Palmeiras: PC Oliveira opina em polêmica, e colegas discordam

Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, na noite deste domingo (8), em clássico marcado por polêmicas de arbitragem. No programa "Fechamento Sportv", o ex-árbitro PC Oliveira analisou o pênalti marcado para o Timão, e seus colegas discordaram da avaliação.

continua após a publicidade

- O Felipe Melo não marcaria o pênalti, o Caio não marcaria o pênalti, Denílson também não e eu também não marcaria. Ninguém aqui teria dado o pênalti, e você PC? - questionou André Rizek sobre a polêmica de Corinthians x Palmeiras.

➡️Atitude de Andreas em Corinthians x Palmeiras causa revolta: 'Deve ser triste'

➡️Cléber Machado vira assunto durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras

continua após a publicidade

- Eu marcaria o pênalti. Não tem essa de que a área pequena é do goleiro e ele pode jogar de qualquer forma. Em relação ao uso do braço, o goleiro tem a mesma regra dos outros jogadores. Em nenhum momento o Carlos Miguel toca a bola. Quem cabeceia é o Gustavo Henrique, e o Carlos chega atrasado e atinge a cabeça do adversário - esclareceu PC Oliveira sobre o pênalti em Corinthians x Palmeiras.

Carlos Miguel cometeu pênalti em Corinthians x Palmeiras (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Como foi o jogo entre Corinthians e Palmeiras

A primeira grande chance da partida foi do Corinthians, após uma saída de bola errada do Palmeiras. Memphis recebeu passe dentro da área e rolou para Yuri Alberto, que passou pela defesa e finalizou forte, mas a bola desviou na marcação alviverde.

continua após a publicidade

A maior chance da partida veio aos 33 minutos, quando Raphael Claus marcou pênalti para o Corinthians contra o Palmeiras após uma dividida envolvendo Gustavo Henrique, Marlon Freitas e Carlos Miguel após cobrança de escanteio.

Apesar das reclamações do Palmeiras, o árbitro manteve a marcação, mas a cobrança não foi aproveitada por Memphis Depay. O camisa 10 deslocou o goleiro adversário, mas escorregou no momento da finalização e mandou a bola para fora.

Após um primeiro tempo abaixo e com o Corinthians criando as principais chances da partida, o Palmeiras voltou mais ativo no setor ofensivo. Logo aos dois minutos, Allan fez jogada individual e finalizou rasteiro, mas Hugo Souza defendeu. Minutos depois, foi a vez do lateral Khellven arriscar uma finalização, mas mandou longe do gol.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Palmeiras ou no Corinthians pelo Campeonato Paulista! Clique aqui e saiba mais!

Atenção, torcedor brasileiro! É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

O gol do Palmeiras saiu aos 38 minutos, quando Maurício finalizou forte, a bola desviou em Gabriel Paulista e Hugo Souza fez a defesa. No rebote, Flaco López, livre, mandou para o gol.

Após o gol, o jogo ficou mais faltoso e teve mais paralisações do que bola rolando. O Corinthians chegou a ter maior posse de bola, mas não conseguiu o empate e viu o Palmeiras vencer em sua casa.