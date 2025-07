Torcedores do Palmeiras lamentam ausência de jogador: ‘Nem milagre’

O Chelsea abriu o placar contra o Palmeiras, aos 16 minutos do primeiro tempo, com Cole Palmer. O atacante se livrou facilmente da marcação e finalizou com perna esquerda no canto direito de Weverton. Após o gol, o nome do ausente Piquerez entrou em destaque entre os torcedores do Palmeiras. O lateral-esquerdo está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Palmeiras com desfalques para enfrentar Chelsea no Mundial

Sem a dupla de zaga titular à disposição, o técnico Abel Ferreira optou pelas entradas de Bruno Fuchs e Micael.

Sem Piquerez, que está suspenso, a comissão técnica decidiu manter a formação tática e promoveu a entrada de Vanderlan, Cria da Academia, no time titular. Giay, por sua vez, segue como opção na lateral direita.

Já o meio de campo tem Emiliano Martínez e Richard Ríos. Na frente, outra mudança. Mauricio não aparece entre os titulares. Em contrapartida, Allan, Estêvão e Facundo Torres, além de Vitor Roque como centroavante.

Com a ausência do zagueiro Gustavo Gómez, caberá ao goleiro Weverton a função de capitão. A escolha foi confirmada ainda na véspera do confronto diante dos ingleses, durante a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira.

Escalação

Portanto, a escalação do Palmeiras para o duelo contra o Chelsea tem: Weverton, Giay, Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez e Richard Ríos; Allan, Estêvão e Facundo Torres; Vitor Roque.