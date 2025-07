‘Com todo respeito’: Luis Roberto compara jogadores do Palmeiras em gol do Chelsea

Nesta sexta-feira (4), Palmeiras x Chelsea, pelas quartas de final, estão agitando a noite de Mundial de Clubes da Fifa. A partida começou às 22H e está 1 a 0 para os londrinos. No gol do clube inglês, Luis Roberto fez uma comparação com os jogadores do Palmeiras.

O técnico Abel Ferreira não conta com o lateral-esquerdo Piquerez e os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo (este lesionado). No gol do Chelsea, marcado por Cole Palmer, Luis Roberto comparou a dupla de zaga titular com os jogadores que estão em campo.

Entrou com uma facilidade enorme na defesa do Palmeiras. Com o maior respeito ao Bruno Fuchs e ao Micael, é difícil de acontecer com a dupla de zaga titular do Palmeiras. Com maior respeito ao Bruno e ao Micael, olha a facilidade do Cole Palmer, escolheu a jogada e bateu colocado no cantinho do Weverton - disse Luis Roberto.

Palmeiras x Chelsea: Onde assistir e escalações

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (4), em partida válida pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, com transmissão da TV Globo, SporTV, Cazé TV, Globo Play e DAZN. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o lateral-esquerdo Piquerez e os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo (este lesionado) em Palmeiras x Chelsea. Com a suspensão dos dois primeiros, a tendência é que Vanderlan e Micael assumam as vagas. Bruno Fuchs já havia ganhado a titularidade contra o Botafogo, pelas oitavas de final.

Portanto, a escalação do Verdão para Palmeiras x Chelsea tem: Weverton, Giay, Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez e Richard Ríos; Allan, Estêvão e Facundo Torres; Vitor Roque.

Já o clube inglês, teve que fazer uma mudança de última hora: Reece James se lesionou no aquecimento e deu lugar ao brasileiro Andrey Santos. A escalação dos ingleses para Palmeiras x Chelsea é: Sanchez, Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández, Nkunku, Cole Palmer, Pedro Neto e Delap.