Cena entre Estêvão e Cucurella viraliza: ‘Ficou bravinho’

O embate de ataque e marcação entre Estêvão, do Palmeiras, e Cucurella, do Chelsea, está intenso no duelo das quartas de final do Mundial de Clubes. Em uma cena que viralizou na web, a joia brasileira invadiu a área adversária driblando, mas foi travado pelo seu futuro companheiro, que lançou um olhar para o garoto. Veja;

continua após a publicidade

➡️ Cafu crava placar e diz que Palmeiras x Chelsea será jogo com três gols

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Estêvão comenta disputa pela Bola de Ouro

Estêvão falou sobre uma possível disputa da Bola de Ouro com concorrentes que, apesar da mesma idade, já vivem uma realidade de futebol europeu a mais tempo. O brasileiro foi entrevistado pelo jornal espanhol "As" e citou atletas da sua geração que admira e que podem se tornar concorrentes pelo posto de melhor do mundo no futuro.

- Lamine é um jovem fantástico, um grande jogador que fez uma temporada incrível. Acompanhei ele de perto na Champions, estava realmente torcendo por ele e pelo Raphinha, principalmente (risos) - iniciou o atacante brasileiro, que ainda citou Franco Mastantuono, joia do River Plate comprado recentemente pelo Real Madrid. Estêvão vê os três com chance de brigar pela Bola de Ouro.

continua após a publicidade

Estêvão vive seus últimos dias como jogador do Palmeiras (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

- Também é um grande jogador que tem crescido muito [Mastantuono]. Também acompanhei os jogos dele por estar jogando na América do Sul. Tem um potencial incrível. Sinceramente, espero que sim. Nós três temos a mesma idade, seria incrível e muito interessante nos encontrarmos nessa situação de disputa pela Bola de Ouro - completou.

Ganhar o troféu, aliás, foi colocado como um dos maiores sonhos da carreira de Estêvão, que pelo Palmeiras venceu um Brasileirão e um Campeonato Paulista.