Torcedores do Palmeiras fazem pedido a Abel Ferreira: 'Precisamos'
Verdão terminou a temporada sem títulos
A temporada do Palmeiras não terminou como a grande maioria dos torcedores imaginou em janeiro. Sem títulos, o clube viveu um dos piores anos da era Abel Ferreira. Com o fim dos campeonatos, alguns palmeirenses fizeram pedidos ao técnico português.
Diferentemente do que os torcedores estão acostumados, 2025 foi o ano sem conquistas para o Palmeiras de Abel Ferreira. O clube amargou um vice para o Corinthians no Paulistão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil, perdeu a final da Libertadores para o Flamengo e ficou em segundo no Campeonato Brasileiro.
Pensando na próxima temporada, torcedores do Palmeiras começaram a projetar algumas alterações na equipe e publicaram nas redes sociais. Desde pedidos de um posicionamento para Andreas Pereira até uma possível volta de Fabinho, as manifestações mostram a ambição de uma torcida que se acostumou a vencer. Veja os pedidos abaixo:
Veja pedidos dos palmeirenses nas redes
Palmeiras mira reposição no mercado e estabelece prioridade após venda de Aníbal
O Palmeiras buscará um substituto para Aníbal Moreno na janela de transferências. Após duas temporadas com a camisa alviverde, o volante argentino foi vendido ao River Plate em negociação de 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões) por 100% dos direitos econômicos.
Após oscilações na temporada, Aníbal terminou o ano em baixa e foi preterido pelo técnico Abel Ferreira, que optou por escalar o zagueiro Bruno Fuchs em diversas ocasiões, como na decisão da Copa Libertadores diante do Flamengo.
A tendência é que a diretoria do Palmeiras foque em jogadores prontos para contribuir no curto prazo, independentemente da faixa etária ou do poder de revenda, posição oposta à adotada na reformulação do elenco iniciada ao término de 2024.
Anteriormente, o Palmeiras sondou a situação do volante Fabinho, ex-Liverpool e da Seleção Brasileira, mas recuou após conversas iniciais com o estafe do jogador.
Vale lembrar que o técnico Abel Ferreira, agora com contrato renovado até o fim de 2027, busca trabalhar com três nomes por posição, sendo o terceiro, no planejamento ideal, um atleta formado nas categorias de base do Palmeiras.
