Reforço do Palmeiras, Jhon Arias faz post enigmático e manda recado

Jhon Arias está fora do Wolverhampton. O jogador, que deve ser anunciado pelo Palmeiras nas próximas horas, publicou uma carta aberta na qual aborda o futuro de sua carreira. No texto, o atleta afirma que inicia um novo capítulo em sua trajetória profissional.
CARTA ABERTA
Vivo um momento importante da minha carreira.
Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e penso.
Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos.
Considerando o que realmente era possível neste momento e o que estava nas minhas mãos, precisei tomar decisões.
Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira agradecendo sempre a todos que torcem por mim de verdade!
Jhon Arias
Entenda o caso
O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense e se aproximou da contratação de Jhon Arias. O clube carioca tinha até a última quarta-feira (4) para exercer o direito de prioridade na compra e tentar igualar a proposta feita pelo Alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).
Agora, o Palmeiras alinha os últimos detalhes burocráticos com o estafe de Jhon Arias para finalizar as tratativas e assinar contrato válido por quatro temporadas. O atacante chega à Academia de Futebol como o segundo reforço da janela de transferências, após a contratação de Marlon Freitas junto ao Botafogo.
O jogador se transferiu para a Inglaterra após comandar o Fluminense até as semifinais do Mundial de Clubes, em julho do ano passado. Pelos Wolves, soma 26 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.
Jhon Arias foi negociado pelo clube carioca por 22 milhões de euros - sendo 17 milhões fixos e outros 5 milhões em variáveis. Agora, retorna ao Brasil por um valor cerca de 8 milhões de euros superior para defender o Palmeiras.
O fato de o Wolverhampton estar virtualmente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Inglês, aliado ao desejo do jogador de se manter em alto nível para a disputa da Copa do Mundo com a Colômbia, foram fatores fundamentais para Arias aceitar um retorno ao Brasil poucos meses após se transferir para a Europa.
O Wolves visita o Chelsea no Stamford Bridge neste sábado (7), às 12h (de Brasília), em confronto válido pela 25ª rodada da Premier League.
