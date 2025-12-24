Jornalistas reagem a previsão do Flamengo para 2026: 'É impossível'

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, anunciou que o clube carioca fechou o ano com R$ 2,1 bilhões de receita, número recorde no futebol brasileiro. No mesmo evento, o mandatário projetou o 2026 do Rubro-Negro, e muitos jornalistas reagiram nas redes sociais.

Em cerimônia no Salão Nobre da Gávea, na noite desta terça-feira (23), o mandatário rubro-negro apresentou números e feitos de sua gestão. Além do grande sucesso esportivo e financeiro, o 2026 do Flamengo também apresenta números promissores.

Nas redes sociais, muitos jornalistas se manifestaram sobre os números da atual temporada do Flamengo e os de 2026. Veja a reação dos profissionais abaixo:

Jogadores do Flamengo antes da partida contra o PSG (Foto: Divulgação/Flamengo)

Veja a reação dos jornalistas

Mais sobre 2025 e projeção futura

No início do ano, a receita prevista para 2025 era de R$ 1,6 bilhão. Entretanto, com números de venda de jogadores e premiações, além de acordo de novos patrocínios, o Flamengo conseguiu superar o valor esperado. O recorde, anteriormente, era de R$ 1,3 bilhão (do próprio clube carioca).

Inicialmente, o clube previa receber R$ 228 milhões com vendas de jogadores. O valor arrecadado, no entanto, foi superior a R$ 545 milhões. As três maiores negociações foram:

1° Wesley, para a Roma (ITA) | 25 milhões de euros (R$ 162,2 milhões)

2° Gerson, para o Zenit (RUS) | 25 milhões de euros (R$ 160,6 milhões)

3° Alcaraz, para o Everton (ING) | 15 milhões de euros (R$ 96 milhões)

A previsão para 2026 é que o Flamengo receba metade desse valor, uma vez que a ideia é manter o elenco, sem a necessidade de vendas para fazer caixa.

- A gente não precisa vender, vamos manter o elenco e reforçar o que for necessário. Vamos continuar no processo de reforço do elenco, mas a gente precisa reduzir a idade média do elenco. Para jogar, 60, 70 partidas por ano tem que ter jogador mais jovem - explicou Bap, presidente do Flamengo.

Segundo Bap, alguns pontos foram fundamentais para que o clube alcançasse essa receita histórica. São eles: profissionalização integral, responsabilidade financeira (reduzindo o endividamento) e soberania do Maracanã (aumento da rentabilidade).

Em parte de seu discurso, Bap voltou a defender a ideia de não implementação da SAF no clube carioca. O presidente defendeu o modelo associativo, mas com gestão empresarial.

Metas alcançadas no Flamengo

Outro fator determinante para que o Flamengo fechasse 2025 com esses números foi o cumprimento das metas. No Brasielirão e na Libertadores, por exemplo, o indicador era de no mínimo a segunda posição no torneio nacional, e a classificação para a semifinal para a competição internacional. O time carioca foi campeão de ambos.

O clube carioca também fechou o ano com o caixa livre positivo, superando a meta de R$ 161 milhões para R$ 218 milhões.

- Um resultado ímpar. Quando a gente fala que o Flamengo ganhou absolutamente a porr* toda, é porque ganhamos no campo e nas financias. É muito comum você ver: ganha esportivamente, mas a custa a saúde financeira do clube. Não foi o que aconteceu esse ano com a gente. O torcedor está feliz com os resultados de campo e orgulhoso com nossos resultados e atitudes fora de campo - disse Bap, presidente do Flamengo.