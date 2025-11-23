Torcedores do Palmeiras discutem com Fábio, do Fluminense
Goleiro do Fluminense respondeu a insultos da torcida alviverde
Goleiro do Fluminense, Fábio respondeu a insultos de torcedores do Palmeiras após a partida que terminou 0 a 0 no Allianz Parque. O jogador de 45 anos foi alvo de xingamentos ao final do confronto, que deixou distante o sonho palmeirense de levantar a taça do Campeonato Brasileiro neste ano.
O momento da discussão foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o goleiro tricolor dizendo: "Não ganhou do Santos, aí vem brigar comigo? Vocês tinham que ter ganhado do Santos, do Vitória…"
Palmeiras empata com Fluminense, e Flamengo dispara
O Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22) e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Agora, o time carioca pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro já na 36ª rodada.
Na despedida do Allianz, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Fluminense. Em jogo intenso na noite deste sábado (22), o Tricolor foi superior no primeiro tempo, enquanto o Verdão equilibrou no segundo.
Flamengo pode ser campeão antecipado
Com a sua vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição.
Ou seja, na próxima rodada: caso o Flamengo vença o Atlético-MG, na Arena MRV, e o Palmeiras perca para o Grêmio, na Arena do Grêmio, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados). ➡️Clique aqui para conferir outros cenários
