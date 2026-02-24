Felipe Melo questiona atitude da torcida do Flamengo: 'Não são'

Mesmo com a vitória do Flamengo sobre o Madureira por 3 a 0, os jogadores ouviram fortes vaias e protestos dos torcedores no Maracanã. O jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca repercutiu muito na imprensa.

continua após a publicidade

Durante o programa "Fechamento Sportv", Felipe Melo disse que as vaias fazem parte, mas questionou os gritos de "time sem vergonha".

➡️Estrangeiros se chocam com ex-Flamengo e Fluminense: 'Que jogador'

➡️Jogo do Porto esquenta debate sobre Thiago Silva na Europa: 'Está na hora'

➡️Torcedores do Flamengo reagem a atitude de Arrascaeta: 'Estranho'

— Time sem vergonha é forte para mim sobre um time que ganhou tudo que ganhou recentemente, e não tenho dúvida que vai continuar brigando. Tiveram atuações abaixo e alguns torcedores vaiarem eu entendo porque é clube grande. Mas não são sem vergonha, pelo contrário - analuou Felipe Melo após jogo do Flamengo.

Jogadores do Flamengo abraçados em jogo contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca (Foto: Divulgação/Flamengo)

Como foi Flamengo x Madureira

O torcedor do Flamengo que foi ao Maracanã para a semifinal com o Madureira no inglório horário das 20h30 de domingo recepcionou o time demonstrando insatisfação com o desempenho neste início de temporada. "Vergonha, vergonha, time sem vergonha" foi o grito entoado por uma organizada antes mesmo de a bola rolar. E o que a equipe demonstraria nos pouco mais de 45 minutos que se seguiriam no primeiro tempo só fizeram essa insatisfação aumentar.

continua após a publicidade

Porque, se por um lado o Flamengo não tenha sofrido nenhum tipo de pressão do Madureira — o goleiro Andrew foi quase um espectador dentro de campo —, por outro também não conseguiu transformar sua presença ofensiva em chances claras de gol. Elas foram raras, fruto quase exclusivo de investidas de Carrascal e Cebolinha pelo lado esquerdo. E, ainda que o time tenha finalizado sete vezes em direção à meta de Neguete, no primeiro tempo o Flamengo foi um latifúndio improdutivo de criatividade. Na saída para o vestiário, vaias e novo coro de "time sem vergonha" ecoaram pelas arquibancadas.

Filipe Luís resolveu mexer no time no intervalo. O Flamengo voltou com Samuel Lino e Arrascaeta para o segundo tempo, e as mudanças surtiram efeito. O time rubro-negro recomeçou a partida mais incisivo, e abriu o marcador logo aos 8 minutos, em chute de De La Cruz da entrada da área.

continua após a publicidade

O gol devolveu a alegria à arquibancada, e o Flamengo enfim respondeu em campo. Arrascaeta ampliou de pênalti aos 17 — foi seu centésimo gol com a camisa rubro-negra — e Luiz Araújo fez mais um aos 40.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em jogos do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.