A ONG Rendar é uma organização sem fins lucrativos referência em Bragança Paulista (SP) no apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente vítimas de violência doméstica e abuso sexual. A instituição receberá 50% de um salário do zagueiro Gustavo Marques, como medida disciplinar aplicada pelo RB Bragantino após o jogador proferir ofensas à árbitra Daiane Muniz.

Além disso, o atleta não será relacionado para a próxima partida da equipe de Bragança Paulista.

Após a eliminação do Bragantino diante do São Paulo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, o zagueiro declarou que uma mulher não deveria apitar uma partida decisiva.

Fundada em 2014, a Rendar é mantida por doações, voluntários e eventos solidários. A ONG oferece sessões de arteterapia, massagem, oficinas de artesanato (que geram renda), cultivo de horta, rodas de conversa e workshops de capacitação profissional.

O foco da ONG Rendar é ajudar as mulheres a saírem de situações de violência, reconstruírem a dignidade, ganharem autonomia e recomeçarem a vida com segurança.

Instagram oficial da ONG Rendar (Foto: Reprodução)

Como ajudar a ONG Rendar?

A ONG Rendar recebe doações de roupas, alimentos, produtos de higiene e dinheiro para transporte. Através do seu perfil no Instagram, é possível ter acesso a todos os contatos e principais informações para se tornar um voluntário e/ou doar.

Zagueiro do Bragantino se retrata por declarações machistas

O Red Bull Bragantino foi eliminado do Paulistão no último sábado (21), ao ser derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no Estádio Cícero de Souza Marques. Após a partida, o zagueiro Gustavo Marques concedeu entrevista ainda no gramado à TNT Sports, reclamou da arbitragem e criticou a decisão da Federação Paulista de Futebol de escalar uma mulher para comandar o confronto decisivo.

Diante da repercussão negativa, o jogador foi até a zona mista do estádio e se pronunciou novamente, desta vez para pedir desculpas.