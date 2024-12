Torcedores do Palmeiras criticam as substituições de Abel Ferreira: ‘incompetência’

O Palmeiras recebe o Fluminense, neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube Alviverde, que joga em casa, busca uma vitória e torce pela derrota do líder Botafogo para conquistar o tricampeonato nacional. Entretanto, a equipe de Abel Ferreira chega para a segunda etapa com uma derrota de 1 a 0 para o time carioca.

O treinador português promoveu a entrada de quatro jogadores: Marcos Rocha, Caio Paulista, Rony e Gabriel Menino. As movimentações não agradaram os torcedores palmeirenses que criticaram o trabalho de Abel Ferreira nas redes sociais.