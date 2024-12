Torcida do Palmeiras ainda sonha com título e enche arredores do Allianz Parque

A torcida do Palmeiras segue acreditando que o Palmeiras pode conquistar o tricampeonato Brasileiro nesta última rodada do campeonato. O duelo contra o Fluminense, marcado para às 16h deste domingo (8), acontece no Allianz Parque, local onde a torcida faz festa nos arredores antes de ver o time entrar em campo.

Do lado de fora do estádio, os torcedores tomaram as ruas à espera da partida. A reportagem conversou com alguns deles, que vão entrar no estádio, e que se mostraram confiantes na conquista do campeonato, apesar das chances não serem grandes.

A missão do Palmeiras não é fácil, já que não depende apenas de suas forças para ficar com a taça do Brasileirão. Além de vencer o time carioca em casa, o time de Abel Ferreira precisa torcer para o líder Botafogo perder para o São Paulo, no Rio de Janeiro. Um empate garante o título ao Glorioso.

Suspensos no último compromisso da equipe na competição, Gustavo Gómez e Marcos Rocha estão novamente à disposição da comissão técnica. O capitão retorna ao time titular, formando dupla de zaga com Murilo, enquanto o lateral permanece no banco de reservas.

Pirquerez e Bruno Rodrigues, ambos com problemas no joelho, seguem sob supervisão do departamento médico do Palmeiras e retornarão apenas em 2025.

Portanto, a escalação do Palmeiras para enfrentar o Fluminense tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Aníbal, Richard Ríos, Maurício e Raphael Veiga; Estêvão e Flaco López.