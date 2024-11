Torcedores do Palmeiras contestam escolha de Abel Ferreira: ‘Cemitério de jogadas’

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 23:05 • São Paulo (SP)

A torcida do Palmeiras não ficou satisfeita com a escolha de Abel Ferreira na escalação dos titulares contra o Grêmio. O treinador optou por utilizar o Rony no comando do ataque. Com Dudu e Flaco Lopez no banco de reservas, o português foi criticado.

A partida desta sexta-feira (8) pelo Brasileirão entre o Alviverde e o Imortal segue com 0 a 0 no placar. O Allianz Parque vê o time da casa pressionar o gol de Marchesín, mas sem sucesso. O escalação de Rony foi contestada pelos torcedores desde o aquecimento antes do partida. O camisa 10 isolou uma finalização durante uma atividade pré-jogo.

Escalações de Palmeiras x Grêmio

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Maurício; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrygo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenílson; Aravena, Soteldo e Braithwaite

Rony foi criticado em Palmeiras x Grêmio (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Grêmio

33ª rodada - Brasileirão

📆 Data e horário: sexta-feira, 8 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere e SporTV;

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE);

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)