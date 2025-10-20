Denílson analisa lance polêmico em Flamengo x Palmeiras: ‘Gritante’

Durante o programa "Fechamento Sportv", Denílson analisou uma polêmica de arbitragem na partida entre Flamengo x Palmeiras no Brasileirão. O Rubro-Negro venceu por 3 a 2, neste domingo (19), e botou fogo na briga pelo título.

continua após a publicidade

Quando o placar de Flamengo e Palmeiras estava 0 a 0, Jorginho se enroscou com Gustavo Gómez dentro da área. O paraguaio foi para o chão e se desesperou pedindo pênalti, mas Wilton Pereira Sampaio não marcou, e o VAR também não interferiu.

➡️Luis Roberto faz desabafo durante Flamengo x Palmeiras: ‘Não temos’

Para Denílson, o árbitro errou e a penalidade deveria ter sido assinalada em campo. O consultor de arbitragem da Globo, PC Oliveira, também achou pênalti em Flamengo x Palmeiras.

continua após a publicidade

- Eu concordo com o PC Oliveira, o movimento corporal do Jorginho é gritante, vai com as duas mãos, ele perde o tempo da bola, empurra o Gustavo Gómez. E com três minutos de jogo aconteceu essa jogada, e a partir desse momento o árbitro acabou se perdendo no primeiro tempo. Ele faz o gesto do empurrão, a reclamação do Palmeiras é válida nesse lance - disse Denílson sobre o lance polêmico em Flamengo x Palmeiras.

Denílson analisou lance polêmico em Flamengo x Palmeiras (Foto: Divulgação)

Como foi o jogo entre Flamengo e Palmeiras

Os minutos iniciais demonstraram por que Flamengo e Palmeiras disputam o título do Campeonato Brasileiro. Em ritmo intenso, ambas as equipes buscaram dominar o meio de campo, mas foram os visitantes que criaram as primeiras chances de perigo.

continua após a publicidade

Na sua primeira grande escapada, o Flamengo viu Arrascaeta sair cara a cara com o estreante Carlos Miguel e não teve dificuldades para deslocar o goleiro e abrir o placar no Maracanã. Minutos depois, o Palmeiras empatou a partida após cabeçada de Endrick, em lance muito contestado pelo Rubro-Negro, que estava com um jogador a menos devido à saída de Léo Ortiz, lesionado.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Wilton Pereira Sampaio optou por não autorizar a substituição durante o lance, enquanto a equipe médica do Flamengo demorou a sinalizar a Filipe Luís que o zagueiro precisaria deixar o gramado de forma definitiva.

Em erro do zagueiro Bruno Fuchs, o Flamengo conquistou uma penalidade com Pedro já nos minutos finais da primeira etapa. Jorginho, com categoria, voltou a colocar os cariocas em vantagem. Três minutos depois, Aníbal perdeu a bola na intermediária defensiva para o centroavante, que arrancou com liberdade e ampliou o marcador.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo voltou para a segunda etapa controlando o ritmo da partida, ao mesmo tempo que levava perigo nos contra-ataques contra o Palmeiras. Dois dos melhores treinadores do país, Filipe Luís e Abel Ferreira recorreram ao banco de reservas para tentar mudar o cenário.

O técnico alviverde lançou sua equipe ao ataque, enquanto o Rubro-Negro buscava maior equilíbrio em campo. Entre mudanças e troca de ataques, o placar permaneceu inalterado até os acréscimos, quando o capitão Gustavo Gómez marcou para o Palmeiras.

Na sequência, Wilton Pereira Sampaio encerrou a partida, gerando protestos do lado palmeirense. O lateral Piquerez e o auxiliar João Martins foram expulsos por reclamação. Jogão entre Flamengo e Palmeiras.